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Пограничники показали, как будут считывать биометрику
Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Демонстрация работы системы состоялась 21 декабря в столичном аэропорту "Киев", сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Информация с нее будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.
По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, благодаря таким техническим средствам и введению системы, которая связана не только с Миграционной службой, но и с СБУ и МВД, значительно усилятся как контрразведывательные мероприятия, так и борьба с криминалитетом.
Сегодня технические средства Госпогранслужбы позволяют считывать изготовленные по международным стандартам ИКАО загранпаспорта, в том числе со встроенным чипом, ID-карты и водительские удостоверения.
157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов, а 126 пунктов пропуска подключены к базам данных Интерпола.
"Введенная система дает более высокую гарантию, что к нам не будут попадать сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока в том числе из Российской Федерации", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Госпогранслужба готовится к снятию отпечатков всех 10 пальцев. Обязательную фиксацию биометрических данных будут применять в соответствии с определенным МИДом перечнем 71 страны (в т.ч. РФ), которые отнесены к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.
Отмечается, что запуск системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться поэтапно, а именно - с 1 января 2018 года старт системы состоится в столичных международных аэропортах и в пунктах пропуска украинско-российского участка государственной границы.
В дальнейшем эта система будет активно внедряться на всех участках государственной границы Украины.
Как известно, 10 июля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны инициировал введение биометрического контроля для иностранцев, пересекающих границу Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, МВД, СБУ, биометрия, контроль, миграционная служба, Аваков, ГПСУ, иностранцы
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