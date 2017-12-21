Пограничники показали, как будут считывать биометрику

21.12.2017 15:34

Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Демонстрация работы системы состоялась 21 декабря в столичном аэропорту "Киев", сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Информация с нее будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, благодаря таким техническим средствам и введению системы, которая связана не только с Миграционной службой, но и с СБУ и МВД, значительно усилятся как контрразведывательные мероприятия, так и борьба с криминалитетом.

Сегодня технические средства Госпогранслужбы позволяют считывать изготовленные по международным стандартам ИКАО загранпаспорта, в том числе со встроенным чипом, ID-карты и водительские удостоверения.

157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов, а 126 пунктов пропуска подключены к базам данных Интерпола.

"Введенная система дает более высокую гарантию, что к нам не будут попадать сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока в том числе из Российской Федерации", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Госпогранслужба готовится к снятию отпечатков всех 10 пальцев. Обязательную фиксацию биометрических данных будут применять в соответствии с определенным МИДом перечнем 71 страны (в т.ч. РФ), которые отнесены к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.

Отмечается, что запуск системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться поэтапно, а именно - с 1 января 2018 года старт системы состоится в столичных международных аэропортах и ​​в пунктах пропуска украинско-российского участка государственной границы.

В дальнейшем эта система будет активно внедряться на всех участках государственной границы Украины.

Как известно, 10 июля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны инициировал введение биометрического контроля для иностранцев, пересекающих границу Украины.