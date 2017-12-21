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Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины

21.12.2017 16:14
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Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины

Поставки летального оружия из США в Украину могут развязать кровопролитие на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "РИА Новости" и pravda.com.ua.

"Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие", — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что официальных заявлений о таких поставках со стороны Вашингтона он не видел.

Ранее издание The Washington Post написало, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине, но о Javelin речь пока не идет.

После этого пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Госдеп одобрил покупку Украиной некоторых легких вооружений и стрелкового оружия у производителей США.



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, оружие, Дональд Трамп, Песков
 
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