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Порошенко принял решение усилить украинскую группировку на Донбассе
Президент Петр Порошенко отмечает, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию, сообщает 62.ua.
«Если это связывать с резким и провокационным выходом России из СЦКК (Совместного центра контроля и координации – ред.), cо значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, которые без суда и следствия, незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет», - подчеркнул глава государства гво время встречи с представителями инициативной группы «Первое декабря» и другими авторитетными представителями украинской интеллигенции.
Президент отметил, что сейчас непростая ситуация на линии фронта. По его словам, вчера вечером, впервые за много дней, были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня «Град».
В то же время, глава государства убежден в силе украинского войска, которое было восстановлено совместными усилиями. Президент рассказал, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе. «Мы готовы встретить любой сценарий», - отметил Президент.
Глава государства также высказался за усиление состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции. «О возможности восстановления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по Нормандскому формату – немцев и французов», - сказал Петр Порошенко.
Глава государства убежден: «И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше».
Кроме того, Президент проинформировал участников встречи о ходе реформ в Украине и подчеркнул решительную настроенность их продолжать.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, АТО, ВСУ, Порошенко, СЦКК
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