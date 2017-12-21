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Посол Франции: Безвиз Украины с ЕС под угрозой срыва
Дело о взяточничестве в Государственной миграционной службе, которое начало расследовать Антикоррупционное бюро, может поставить под угрозу действие безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
"К слову о визовой либерализации: хочу отдельно отметить историю с паспортами. Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно", - подчеркнула посол, передает Обозреватель.
По ее словам, ЕС особенно внимательно следит за развитием этой ситуации.
"И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - предостерегла Дюмон.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Франция, коррупция, посольство, безвизовый режим, взятки
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- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
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