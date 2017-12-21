Посол Франции: Безвиз Украины с ЕС под угрозой срыва

21.12.2017 14:59

Дело о взяточничестве в Государственной миграционной службе, которое начало расследовать Антикоррупционное бюро, может поставить под угрозу действие безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"К слову о визовой либерализации: хочу отдельно отметить историю с паспортами. Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно", - подчеркнула посол, передает Обозреватель.

По ее словам, ЕС особенно внимательно следит за развитием этой ситуации.

"И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - предостерегла Дюмон.