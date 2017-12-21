Рано радовались: ЕС намекнул Украине о возможной заморозке безвиза

21.12.2017 18:35

Еврокомиссия в мягкой форме предупредила Украину о недостаточной эффективности выполнения своих обязательств по соглашению о предоставлении безвизового режима.

Об этом говорится в опубликованном в среду в Брюсселе первом докладе Еврокомиссии о выполнении условий визовой либерализации с третьими странами, подготовленном в рамках принятого в этом году механизма о возможности заморозки безвиза.

Именно создание такого механизма как дополнительного способа давления на «безвизовые страны» стало условием, которые выдвинули страны Евросоюза, чтобы одобрить предложенное Еврокомиссией соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Впрочем, ЕК пока не говорит о возможности заморозки, примирительно напоминая, что визовая либерализация – это сложный продолжительный процесс.

«В целом условия визовой либерализации продолжат выполняться, однако в свете последних событий немедленные действия должны быть предприняты для обеспечения жизнеспособности прошлых реформ, в частности выполнения антикоррупционных норм», – говорится в документе.

ЕК, в частности, призвала обеспечить независимость, эффективность и жизнеспособность антикоррупционных институтов, создание специального антикоррупционного суда, восстановление уровня доверия Национальному агентству по борьбе с коррупцией и Национальному антикоррупционному бюро, повышение открытости системы электронного декларирования доходов, отмену поправок о распространении этой системы на структуры гражданского общества.

В сфере миграции ЕС требует от Киева активизации сотрудничества с пограничными и миграционными структурами Евросоюза для контроля и проведения «информационной кампании, объясняющей права и обязанности системы безвизового туризма». Наконец, Брюссель потребовал наведения порядка в национальной полиции с целью активизации борьбы с организованной преступностью. Согласно докладу ЕК, Киев должен предоставить полиции необходимые ресурсы, создать возможности обучения, а также обеспечить четкое разграничение полномочий и гарантировать взаимодействие полицейских структур.

«В том, что касается организованной преступности, Украина по-прежнему остается транзитной страной для переправки нелегальных товаров в ЕС», – отмечает внешнеполитическая служба.

По ее данным, через эту страну широкую тропу в Европу проложили поставщики героина из кавказского региона. Помимо этого, в ЕС критикуют разгул деятельности украинских организованных преступных группировок, промышляющих мошенничеством и поставками контрафактных табачных изделий, а также высокую активность киберпреступников.

Источник novyny.