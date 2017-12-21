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Россия решила жестко подставить Украину

21.12.2017 19:23
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Россия решила жестко подставить Украину

Выход России из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) ознаменовал провал в миротворческих усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.
Об этом пишет газета The New York Times.
"Провал в миротворческих усилиях начался с того момента, когда Россия вышла из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Эта организация помогала отслеживать перемирие и позволяла украинским военнослужащим связываться с боевиками при посредничестве российских офицеров", – отмечает Крамер.
Как писал "Обозреватель", в СНБОУ заявили, что президент России Владимир Путин может активизировать военные действия на Донбассе после вывода российских офицеров из СЦКК.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, СЦКК
 
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