Россия решила жестко подставить Украину

21.12.2017 19:23

Выход России из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) ознаменовал провал в миротворческих усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Провал в миротворческих усилиях начался с того момента, когда Россия вышла из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Эта организация помогала отслеживать перемирие и позволяла украинским военнослужащим связываться с боевиками при посредничестве российских офицеров", – отмечает Крамер.

Как писал "Обозреватель", в СНБОУ заявили, что президент России Владимир Путин может активизировать военные действия на Донбассе после вывода российских офицеров из СЦКК.