Россияне собираются уходить из Донбасса, - Портников назвал дату выхода армии РФ из востока Украины. ВИДЕО

21.12.2017 07:25

По мнению украинского журналиста, у Путина решили бросить на произвол судьбы террористические группировки на востоке Украины. Журналист Виталий Портников заявил, что россияне собираются уходить из Донбасса в 2018 году, передает dialog.ua.

Но это не значит, что они собираются Донбасс нам отдавать, это разные вещи. Между их выходом и нашим контролем есть несколько этапов, среди которых может быть международный контроль, но между международным контролем и выходом россиян тоже должен быть этап, который они сейчас искусственно создают - этап контроля наемников над территорией, когда там будут не российские войска, а исключительно вооруженные подразделения, которые будут сформированы из наемников или тех, кто выдает себя за наемников, кому уже сделали донецкую прописку, а мы не сможем с этими людьми воевать, потому что будем ожидать международного контроля и считать их частью оккупационного контингента", - заявил журналист. В Сети опубликованы кадры программы, где выступил Виталий Портников с данным сообщением.