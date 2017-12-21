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Россияне собираются уходить из Донбасса, - Портников назвал дату выхода армии РФ из востока Украины. ВИДЕО
По мнению украинского журналиста, у Путина решили бросить на произвол судьбы террористические группировки на востоке Украины. Журналист Виталий Портников заявил, что россияне собираются уходить из Донбасса в 2018 году, передает dialog.ua.
Но это не значит, что они собираются Донбасс нам отдавать, это разные вещи. Между их выходом и нашим контролем есть несколько этапов, среди которых может быть международный контроль, но между международным контролем и выходом россиян тоже должен быть этап, который они сейчас искусственно создают - этап контроля наемников над территорией, когда там будут не российские войска, а исключительно вооруженные подразделения, которые будут сформированы из наемников или тех, кто выдает себя за наемников, кому уже сделали донецкую прописку, а мы не сможем с этими людьми воевать, потому что будем ожидать международного контроля и считать их частью оккупационного контингента", - заявил журналист. В Сети опубликованы кадры программы, где выступил Виталий Портников с данным сообщением.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, войска, наемники, террористы
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