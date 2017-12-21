- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?18:26
- Глава МинВОТ дал пояснения касательно регистрации детей в ОРДЛО17:30
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ17:17
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе16:58
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"16:32
- На Майдане представители "Азова" "наехали" на Бирюкова15:52
- Коротко об итогах 2017 года для Украины15:26
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание
На что обратить внимание, закупая молочку впрок. Покупая продукты к новогоднему столу, мы рассчитываем, чтобы хватило еще на несколько дней после праздников. И тут обязательно стоит учесть и качество продукта, и сроки хранения, потому что никому не хочется, вместо ленивого валяния на диване перед телевизором и просмотра старых добрых новогодних комедий, отправляться за покупками, сообщает kp.ua.
Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание, – молоко. Без молока дома никак: то ли кашу ребенку сварить или какао, то ли себе легкий омлет (самое оно после праздничных объеданий) или даже приготовления йогурта, или для сложных блюд с соусом бешамель. Словом, молока должно быть достаточно и храниться оно должно хорошо. На что же обратить внимание, выбирая этот продукт?
1. Где покупать?
Мы привыкли считать, что лучшее молоко – домашнее, от проверенной хозяйки, или же базарное. Свеженадоенное от здоровой коровы действительно самое полезное, в нем содержится максимум витаминов и полезных веществ. Но мало кто знает, что таким оно остается только в течение пары часов. Затем из внешней среды в молоко попадают и начинают размножаться посторонние бактерии – так начинается процесс скисания. Чтобы довести молоко до рынка, некоторые недобросовестные продавцы могут добавлять в него антибиотики или соду. Кроме того, вы никогда не будете уверены в том, была ли здорова корова, которая дала молоко, в каких условиях её содержат, как доили. Живя в городе, лучше отправляться за таким продуктом в супермаркет. Выбирая молоко от проверенных производителей, мы можем быть уверены, что уж контроль качества оно прошло.
2. В какой упаковке брать?
Многие по привычке считают, что стеклянная тара для хранения молока – самая экологичная. Но молоко в стеклянной таре стоит очень дорого. Запакованный в полиэтилен продукт уже не кажется нам натуральным. А зачастую в супермаркете их так набрасывают в контейнер, что они рвутся, молоко вытекает, пачкая все остальные пакеты. И хранить продукт в такой упаковке нужно со строгим соблюдением температурного режима. Лучше выбирать герметично упакованный продукт в картонном пакете. А еще лучше, в многослойном, в котором, например, продают ультрапастеризованное молоко. Слои, один из которых фольга, защищают и от влаги, и от света, и от кислорода, а фольга еще и выполняет роль эдакого холодильника. В такой упаковке можно смело хранить молоко даже при комнатной температуре.
3. Какой срок хранения выбрать?
Да, мы знаем, что молоко скоропортящийся продукт. Хозяйки даже кипятят его, чтобы продлить срок хранения. Но вот только кипячение убивает полезные вещества. В магазинах продается уже пастеризованное молоко – его нагревают до 60 градусов в течение часа или до 80 градусов за полчаса. От высокой температуры болезнетворные микробы и бактерии гибнут, но остаются споры, которые постепенно превращаются во взрослые "особи". Срок хранения такого молока увеличивается до недели, но только в холодильнике. При комнатной температуре – всего несколько часов. А если у нас холодильник занят оставшимися салатиками и закусками? Тогда стоит обратить внимание на ультрапастеризованное молоко.
При ультрапастеризации молоко молниеносно нагревают до 140 градусов, выдерживают 4 секунды и быстро охлаждают до комнатной температуры. Это самая продвинутая и наиболее щадящая технологии на сегодняшний день: высокая температура уничтожает всю вредную микрофлору, но за счет кратковременности ее воздействия сохраняется польза молока – витамины, микро- и макроэлементы, а также молочный белок. А так как вызывающие брожение бактерии погибли, пакет ультрапастеризованного молока можно спокойно хранить достаточно долго. Единственное условие – в герметичном пакете. Если вы уже вскрыли пакет, то его надо поставить в холодильнике и выпить молоко в течение двух суток. И кипятить его не нужно – идеально для тех, кто не любит привкус кипяченого молока.
Делаем выводы: чтобы запастись молоком на долгий период новогодних праздников и каникул нужно брать его в магазине от проверенного производителя, обязательно в герметичной многослойной картонной упаковке и ультрапастеризованное. Оно не подведет – будьте уверены!
Теги: Украина, Донбасс, молоко, продукты, хранение, Новый год
- Украина оказалась на последнем месте по объемам потребления молочной продукции
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В Украине значительно подорожает основной продукт
- Опасные продукты: в сгущенке нашли "отбеливатель", а в молоке аммиак
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике
- Индекс оливье уверенно растёт!
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание