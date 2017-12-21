Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание

21.12.2017 10:40

На что обратить внимание, закупая молочку впрок. Покупая продукты к новогоднему столу, мы рассчитываем, чтобы хватило еще на несколько дней после праздников. И тут обязательно стоит учесть и качество продукта, и сроки хранения, потому что никому не хочется, вместо ленивого валяния на диване перед телевизором и просмотра старых добрых новогодних комедий, отправляться за покупками, сообщает kp.ua.

Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание, – молоко. Без молока дома никак: то ли кашу ребенку сварить или какао, то ли себе легкий омлет (самое оно после праздничных объеданий) или даже приготовления йогурта, или для сложных блюд с соусом бешамель. Словом, молока должно быть достаточно и храниться оно должно хорошо. На что же обратить внимание, выбирая этот продукт?

1. Где покупать?

Мы привыкли считать, что лучшее молоко – домашнее, от проверенной хозяйки, или же базарное. Свеженадоенное от здоровой коровы действительно самое полезное, в нем содержится максимум витаминов и полезных веществ. Но мало кто знает, что таким оно остается только в течение пары часов. Затем из внешней среды в молоко попадают и начинают размножаться посторонние бактерии – так начинается процесс скисания. Чтобы довести молоко до рынка, некоторые недобросовестные продавцы могут добавлять в него антибиотики или соду. Кроме того, вы никогда не будете уверены в том, была ли здорова корова, которая дала молоко, в каких условиях её содержат, как доили. Живя в городе, лучше отправляться за таким продуктом в супермаркет. Выбирая молоко от проверенных производителей, мы можем быть уверены, что уж контроль качества оно прошло.

2. В какой упаковке брать?

Многие по привычке считают, что стеклянная тара для хранения молока – самая экологичная. Но молоко в стеклянной таре стоит очень дорого. Запакованный в полиэтилен продукт уже не кажется нам натуральным. А зачастую в супермаркете их так набрасывают в контейнер, что они рвутся, молоко вытекает, пачкая все остальные пакеты. И хранить продукт в такой упаковке нужно со строгим соблюдением температурного режима. Лучше выбирать герметично упакованный продукт в картонном пакете. А еще лучше, в многослойном, в котором, например, продают ультрапастеризованное молоко. Слои, один из которых фольга, защищают и от влаги, и от света, и от кислорода, а фольга еще и выполняет роль эдакого холодильника. В такой упаковке можно смело хранить молоко даже при комнатной температуре.

3. Какой срок хранения выбрать?

Да, мы знаем, что молоко скоропортящийся продукт. Хозяйки даже кипятят его, чтобы продлить срок хранения. Но вот только кипячение убивает полезные вещества. В магазинах продается уже пастеризованное молоко – его нагревают до 60 градусов в течение часа или до 80 градусов за полчаса. От высокой температуры болезнетворные микробы и бактерии гибнут, но остаются споры, которые постепенно превращаются во взрослые "особи". Срок хранения такого молока увеличивается до недели, но только в холодильнике. При комнатной температуре – всего несколько часов. А если у нас холодильник занят оставшимися салатиками и закусками? Тогда стоит обратить внимание на ультрапастеризованное молоко.

При ультрапастеризации молоко молниеносно нагревают до 140 градусов, выдерживают 4 секунды и быстро охлаждают до комнатной температуры. Это самая продвинутая и наиболее щадящая технологии на сегодняшний день: высокая температура уничтожает всю вредную микрофлору, но за счет кратковременности ее воздействия сохраняется польза молока – витамины, микро- и макроэлементы, а также молочный белок. А так как вызывающие брожение бактерии погибли, пакет ультрапастеризованного молока можно спокойно хранить достаточно долго. Единственное условие – в герметичном пакете. Если вы уже вскрыли пакет, то его надо поставить в холодильнике и выпить молоко в течение двух суток. И кипятить его не нужно – идеально для тех, кто не любит привкус кипяченого молока.

Делаем выводы: чтобы запастись молоком на долгий период новогодних праздников и каникул нужно брать его в магазине от проверенного производителя, обязательно в герметичной многослойной картонной упаковке и ультрапастеризованное. Оно не подведет – будьте уверены!