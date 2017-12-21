США занялись разбирательством по коррупции в Госгеонедра Украины

21.12.2017 17:41

Материалы 2014 — 2016 годов легли в основу разбирательства в Конгрессе США по поводу злоупотребелений при выдаче спецразрешений на использование нефтегазовых меторождений в Украине. Об этом пишет "Капитал" со ссылкой на польское издание wschodnik.

В материале отмечается, что прошлое руководство Держгеонедр от партии "Свобода" допускало принятие решений в нефтегазовой сфере ориентируясь на ускопартийные или финансовые интересы партии.

По словам издания все это привело к тому, что под угрозой оказались планы США по выдавливанию российских энергоносителей с рынков Европы, что является частью все время ужесточающихся санкций против РФ.

Основной идеей американских законодателей, которая сейчас обсуждается, является развитие внутренней добычи в странах, которые ранее очень зависели от поставок энергоносителей из России. По мнению конгресменов, рализация такой программы сделает президента РФ Владимира Путина более сговорчивым в плане соблюдения норм международного законодательства и соглашений о соблюдении прав человека.

Однако, обсуждая названный вопрос, американские законодатели отметили негативную роль того факта, что за первые два года после Революции Достоинства в Украине было выдано крайне мало разрашений на добычу и разведку новых месторождений нефти и газа. И причиной этого, привлеченные к обсуждению эксперты прямо называли сговор псевдо-патротических сил в Украине с Кремлем.

Отмечается, что с 2014 года украинские и западные СМИ писали, что кураторство за распретедением недр в Украине так же осуществляет Народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко. В частности, эти скандалы привели к тому, что в Украине и в Швейцарии против украиснкого парламентария были возбуждены расследования, которые не окончены еще до сих пор.