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США занялись разбирательством по коррупции в Госгеонедра Украины
Материалы 2014 — 2016 годов легли в основу разбирательства в Конгрессе США по поводу злоупотребелений при выдаче спецразрешений на использование нефтегазовых меторождений в Украине. Об этом пишет "Капитал" со ссылкой на польское издание wschodnik.
В материале отмечается, что прошлое руководство Держгеонедр от партии "Свобода" допускало принятие решений в нефтегазовой сфере ориентируясь на ускопартийные или финансовые интересы партии.
По словам издания все это привело к тому, что под угрозой оказались планы США по выдавливанию российских энергоносителей с рынков Европы, что является частью все время ужесточающихся санкций против РФ.
Основной идеей американских законодателей, которая сейчас обсуждается, является развитие внутренней добычи в странах, которые ранее очень зависели от поставок энергоносителей из России. По мнению конгресменов, рализация такой программы сделает президента РФ Владимира Путина более сговорчивым в плане соблюдения норм международного законодательства и соглашений о соблюдении прав человека.
Однако, обсуждая названный вопрос, американские законодатели отметили негативную роль того факта, что за первые два года после Революции Достоинства в Украине было выдано крайне мало разрашений на добычу и разведку новых месторождений нефти и газа. И причиной этого, привлеченные к обсуждению эксперты прямо называли сговор псевдо-патротических сил в Украине с Кремлем.
Отмечается, что с 2014 года украинские и западные СМИ писали, что кураторство за распретедением недр в Украине так же осуществляет Народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко. В частности, эти скандалы привели к тому, что в Украине и в Швейцарии против украиснкого парламентария были возбуждены расследования, которые не окончены еще до сих пор.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, коррупция, энергоноситель, санкции
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