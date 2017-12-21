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Тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подтвердил заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что формула тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей (так называемая формула «Роттердам +») не соответствует существующим ценам в европейском угольном порту Роттердама, сообщает apostrophe.ua.
По данным министра цены на энергетический уголь, которые закладываются в тарифы украинских промышленных потребителей, на 800-900 грн ниже, чем цены в Роттердаме в аналогичный период.
«Если вы возьмете 2017 - который был «Роттердам +», а какая цена действовала в Украине, то вы увидите, что там разница была в пределах 800-900 гривен в сторону более низкую по Украине, чем был Роттердам», - завил Насалик на пресс-конференции в четверг.
Министр энергетики отметил, что в результате блокады Украина вынуждена закупать антрацит за рубежом по цене индикатива, предусмотренного НКРЭКУ.
«После того как в январе месяце это было перекрыто, мы хотели, не хотели, мы выходили на закупку антрацитовой группы угля, и цена была 2800. То есть, она уже отвечала том индикатива, который был предусмотрен в НКРЭКУ», - подчеркнул он.
По мнению Насалика, внимание СМИ к формуле «Роттердам +» гиперболизированно, ведь аналогичная формула действует на газовом рынке Украины.
«Но вот странно и я сегодня обращаюсь к журналистам - все говорят о формуле «Роттердам +», но никто не говорит о формуле «немецкий хаб+» (формула «Дюссельдорф+»), Которая полностью действует на цену газа», - удивился министр.
3 марта 2016 НКРЭКУ приняла постановление №289 "Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", которой привязала угольную составляющую в ОРЦ и тарифах бытовых потребителей (предприятий и учреждений) к европейскому индексу API2 доставка и перевалка - дисконт на разницу между импортным и украинским углем (формула «Роттердам +»).
27 апреля 2016 КМУ по требованию МВФ принял постановление №315, которым определил формулу цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (вблизи немецкого города Дюссельдорф) + доставка до Украино-словацкой границы.
Действующая методология расчета ОРЦ («Роттердам +») не влияет на тарифы для населения. Они установлены отдельным постановлением НКРЭКУ, утвержденной 26 февраля 2015 №220 «Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению».
Согласно данным экспертов аналитической платформы VoxUkraine, созданной профессором Питтсбургского университета Тимофеем Миловановым, в Украине для населения сохраняются самые низкие тарифы на электроэнергию в Европе.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг утверждение об использовании классической цены «Роттердам +» для установления тарифов на электроэнергию в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, МВФ, уголь, электроэнергия, тарифы, Гройсман
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