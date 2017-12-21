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В Госдепе сделали важное уточнение относительно продажи США летального оружия Украине

21.12.2017 08:47
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В Госдепе сделали важное уточнение относительно продажи США летального оружия Украине

Соединенные Штаты не будут прямо продавать оружие Украине, но позволят Киеву приобретать его у американских производителей. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.

"В соответствии с предыдущими двумя администрациями правительство США утвердило экспортные лицензии для Украины, так что тут ничего нового", - сказала она.
Данная лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра (12,7 × 99 мм). Также лицензия включает в себя боевые дробовики, глушители, военные прицелы, флеш-супрессоры и составные части.

Хизер Нойерт отметила, что правительство США напрямую не предоставило Украине летального защитного вооружения, но и не исключило этого. Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены Госдепартаментом отдельно в каждом конкретном случае.



Теги: США, Донбасс, продажа, экспорт, лицензия, вооружение, летальное вооружение
 
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