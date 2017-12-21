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В Украине массово увольняются дворники
Коммунальщики жалуются на низкие зарплаты и выезжают искать работу за рубежом. Улицы украинских городов неметены и в снегу из-за нехватки дворников – их массовый дефицит испытывают по всей стране. В некоторых ЖЭКах коммунальщики увольняются десятками, сообщает segodnya.ua.
Роман Дроворуб шесть лет работает дворником и получает почти 6 тысяч гривен. Мужчина искренне удивляется, почему в Ивано-Франковске такие, как он – на вес золота.
"Что их не устраивает – кто его знает... Надо с добросовестностью отнестись к этой работе, и не то, что хочу – делаю, не хочу – не делаю", – отметил дворник.
В Ивано-Франковске всего двести дворников на целый город, а еще недавно было полтысячи, жалуются в мэрии. Остались в основном пенсионеры или пьяницы. Людей на эту работу заманивают, как могут.
Харьковчанка Людмила Кандаурова, кроме, собственно, уборки, обустраивает двор, а летом высаживает цветы и подстригает кусты. Чем больше харьковские дворники работают, тем больше у них зарплата.
Харькову в населением около 1,5 млн жителей не хватает полтысячи работников, которые следили бы за порядком во дворах - директор КП "Харьковблагоустройство" Екатерина Сливинская отметила, что текучесть кадров составляет около 18%.
Львов сейчас убирает около двух тысяч человек – это 87% от необходимого количества. Ситуация не самая плохая, но люди бегут за границу в поисках лучшего заработка.
"В Польше это (работа дворником) – 600-800 евро на таких работах. При этом наш дворник получает на руки 3200-3500 (грн – Ред.) – то есть 100 евро", – объяснил заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.
Именно из-за такой денежный разницы в Одессе разгорелся коммунальный скандал: в одном из ЖЭКов уволились сразу 12 работников. С недавних пор они метут улицы польских городов.
Польша максимально упростила въезд и процедуру трудоустройства для украинцев. Только за первую половину 2017 года в соседнее государство на заработки по официальным данным отправились 950 тысяч украинских граждан, причем 90% – на работу, связанную с физическим трудом.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, увольнение, дворник, заработок, коммунальщики
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