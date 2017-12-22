Арест активов Коломойского: всплыли секретные подробности

22.12.2017 09:15

Иск в Высокий суд Лондона национализированного ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова готовился в строжайшей секретности

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник во власти.

«Даже политическое руководство Украины не знало, что произошло, до обеда вчерашнего дня (20 декабря)», — рассказал источник.

Также чиновник отметил, что этот иск является только началом судебной тяжбы.

«Решение пойти по лондонскому направлению было выбрано неслучайно, так как именно там у Коломойского уже есть bad track story ( в переводе с англ. — история неуспеха). Поэтому шансы выиграть есть», — констатировал источник.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, почему было решено подать иск именно в Лондоне.

«У этих товарищей (Коломойского и Боголюбова, – ред.) есть активы. Соответственно, логично, что Национальный банк, Минфин или в целом правительство должны вести работу по возмещению своих убытков, связанных с национализацией, ориентируясь на эти активы. Тем более, видя, что украинская судебная система не способна что-то делать в этом направлении и противостоять влиянию Коломойского и Ко, логично идти в суд, который способен это сделать», — резюмировал он.

Фурса считает, что данное судебное дело хоть и будет тянуться долго, но имеет шансы на успех.

Напомним, как ранее писала Politeka, высокий суд Лондона (Великобритания) издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд. «ПАО КБ «ПриватБанк» начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем», – говорится в сообщении на сайте ПриватБанка.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф«