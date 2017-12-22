Цена на газ для населения будет считаться по-новому

22.12.2017 19:48

Цена на газ для населения будет считаться по новой формуле со следующего отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, передает Обозреватель.

"В текущем отопительном сезоне нет оснований для пересмотра цены (на газ – Ред.). Мы готовим новую формулу цены, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона", - сказал он.

Гройсман добавил, что теперь цена будет зависеть не от чьих-то желаний, а от колебаний на международных рынках.

"В Украине всегда дискуссия происходила вокруг того, по какой цене мы будем покупать российский газ. Уже более двух лет мы живем без капли российского газа, но я ставлю задачу жить без капли импортированного газа", - уточнил он.

По его словам, если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится.

Источник: https://from-ua.com