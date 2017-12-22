Дальше – Крым: Украина снова контролирует целый порт

22.12.2017 16:15

Украиной в полном объеме восстановлен госконтроль над вьетнамским портом Лотос.

Об этом заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры, передает "Диалог.UA". По его признанию, история с портом Лотос, находящимся поблизости вьетнамского Хошимина, еще в 2015-м казалась безнадежной. "Любые попытки вернуть государственный актив натыкались на угрозы и игнорирование со стороны тех дельцов, что произвели захват порта", - отметил министр, подчеркнув, как те надеялись, что этот факт позабудется либо удастся достигнуть договоренностей.

Украина является совладельцем порта, доля собственности – 37 процентов. Это был актив обанкротившегося Черноморского морского пароходства. С 2011-го портом прекращена выплата дивидендов Украине. "На преступные переговоры никто не пошел, - продолжает Омелян. – Замминистра Юрий Лавренюк с СБУ и НАБУ вернули флаг Украины над портом".

По его словам, в настоящее время выплатят 250 000 долларов в качестве дивидендов, а после того как будет проведен аудит, сумма увеличится в несколько раз. Кроме того, Омелян подчеркнул, что сейчас в государственной собственности Украины 14 портов, а после того как будет возвращен Крым, их станет 19. В ведомстве отмечают, что порт Лотос будет продан или туда направят менеджеров для осуществления совместного управления.

Ранее Омелян заявил, Керченский мост в перспективе будет частью репараций, что предстоит заплатить РФ за аннексию Крыма.



