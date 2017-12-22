Депортировать нельзя: как Саакашвили сможет остаться в Украине

22.12.2017 08:49

По закону лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили нельзя депортировать из страны

Такое заявление сделал адвокат политика – Руслан Чернолуцкий.

Он пояснил, что это связано с тем, что Саакашвили подал в суд на Миграционную службу.

«Если человек оспаривает действия Государственной миграционной службы о получении статуса беженца или лица, которое требует отдельного статуса, он (человек, прим.ред.) не может быть экстрадирован. Михеил до сих пор является в статусе лица, которое судится с Государственной миграционной службой», — подчеркнул Чернолуцкий.

Как ранее сообщал Чернолуцкий, Саакашвили подал иск в прокуратуру города Киева с требованием признать незаконными действия Министерства юстиции Украины по экстрадиционной проверке.

Он также подчеркивал, что инициация экстрадиционной проверки, которую начали в Министерстве юстиции, а сейчас осуществляют в прокуратуре, незаконна, поскольку Украина дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили в 2014 и 2015 годах.

Источник: Politeka