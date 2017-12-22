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Джонсон собирается поставить ультиматум Москве

22.12.2017 13:58
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Джонсон собирается поставить ультиматум Москве

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон собирается сказать российскому коллеге Сергею Лаврову, что отношения между двумя странами не могут вернуться в нормальное русло, пока Москва не прекратит дестабилизировать Европу, в том числе Украину. Об этом сообщает УНН .

Б.Джонсон и С.Лавров проведут переговоры в Москве в пятницу. Это будет первый за последние пять лет визит главы британского МИД в Россию.

"Наши отношения с Россией не могут развиваться в нормальном режиме, пока Россия продолжает попытки дестабилизировать европейские государства, в том числе Украину. Однако для международной безопасности крайне важно, чтобы мы общались друг с другом, поскольку последствия недопонимания могут быть очень серьезны. Мой визит в Россию пройдет в очень важное время, когда нам необходимо работать вместе, чтобы решить наиболее острые мировые проблемы", - заявил Б.Джонсон перед встречей.

Он добавил, что хочет обсудить совместные усилия по сохранению ядерного соглашения с Ираном, противодействию угрозе со стороны КНДР, а также обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в прошлом резко критиковавшая Б.Джонсона, заявила в четверг, что решение о сворачивании диалога с Россией принял Лондон, а Россия считает этот выбор необоснованным и несвоевременным.

Напомним, Великобритания и Польша договорились о борьбе с российской пропагандой.

https://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Великобритания, ультиматум
 
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