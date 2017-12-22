Газ для Украины арестован! Стали известны подробности

22.12.2017 12:28

Суд Словакии по решению Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании "Югаз" арестовал газ, который поставляется для НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом пишет ZN.UA, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, речь идет о сделки 2007 года. На текущий момент украинская нефтегазовая компания обязана выплатить около 21 млн долларов. "Истец обратился в арбитраж с иском к НАК "Нафтогаз Украины" с целью взыскания стоимости поставленного газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас представители "Нафтогаза" выясняют все подробности сложившейся ситуацию. В частности, они пытаются установить, кто юридически уполномочен представлять истца, поскольку, как выяснилось, изначальный владелец газа компания "Италия-газ" находится в процессе банкротства.

После ознакомления со всеми деталями "Нафтогаз" будет принимать соответствующие меры. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, когда Международный суд в Стокгольме вынесет приговор "Газпрому" по иску украинской нефтегазовой компании.



