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Газа достаточно: что скрывают от украинцев, чтобы и дальше повышать тарифы
В Луганской области добывается достаточно газа, чтобы покрыть все потребности населения
Об этом сообщил народный депутат от группы «Воля народу» Сергей Шахов.
Нардеп отмечает, что весь добываемый газ уходит за рубеж.
«Пока население стонет от невообразимых тарифов, в Луганской области добывается достаточно газа для покрытия всех потребностей. Но этот газ продается за границу, а потом снова попадает в Украину по завышенной в 3-5-7 раз цене!» — заявил Шахов.
Парламентарий добавил, что сейчас невозможно установить, кто именно зарабатывает на этой схеме. Даже ему, как народному депутату Украины, не дают информации о владельцах и распорядителях газовых скважин.
«Население области умоляет дать возможность простым людям выжить. Мы не должны позволять олигархам и дальше наживаться на украинцах. Вопрос с добычей газа в Луганской области и на территории всей Украины должен быть взят на особый контроль Кабмина, парламента и силовиков», — подытожил Шахов.
Напомним, национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обнародовала цены на природный газ для промышленных потребителей с 1 января 2018 року.
В январе 2018 года цены на газ увеличатся на 8,2-8,4% по сравнению с декабрем 2017-го.
Согласно сообщению, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом.
Ранее Сергей Шахов заявил, что признание оккупированных территорий в Украине позволит датьсоциальные гарантии вынужденным переселенцам .
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, газ
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