«Глава» Крыма рассказал, кто первым поедет по Крымскому мосту

22.12.2017 13:39

«Глава» оккупационной администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что первым по Крымскому мосту через Керченский пролив после введения его в эксплуатацию проедет президент РФ Владимир Путин.

Так, Аксенов отметил: «Не будем загадывать, но, я думаю, все-таки наш лидер, наш президент, поскольку мост — это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан — это дорога жизни».

Источник: https://donpress.com