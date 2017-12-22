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Экологи бьют тревогу: Путин одобрил массовое бурение скважин в Крыму

22.12.2017 07:05
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Экологи бьют тревогу: Путин одобрил массовое бурение скважин в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон, позволяющий добывать подземные воды в оккупированном Крыму.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает Обозреватель.

Одобренные главой РФ нововведения позволяют участникам "крымской свободной экономической зоны" добычу подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения.

Также это касается "разведки и добычи природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного лечения и организации отдыха".

Поиски новых источников пресной воды на аннексированном полуострове ведутся после аннексии в 2014 году. По мнению экспертов добыча подземных вод и бурение скважин могут привести к резкому скачку уровня минерализации существующих источников.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Крым, экология
 
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