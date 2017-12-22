- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
- Порошенко и Меркель поговорили о Донбассе07:14
- США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса06:34
- Можно получить очередной Иловайск: главная системная проблема в украинской армии21:25
- Фальшивые гривны заполонили Украину: какие купюры чаще всего подделывают21:01
- На Луганщине 270 семей переселенцев получат жилье в следующем году20:48
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники 20:35
- Гройсман рассказал, что делать с авто на еврономерах20:15
Экологи бьют тревогу: Путин одобрил массовое бурение скважин в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон, позволяющий добывать подземные воды в оккупированном Крыму.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает Обозреватель.
Одобренные главой РФ нововведения позволяют участникам "крымской свободной экономической зоны" добычу подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения.
Также это касается "разведки и добычи природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного лечения и организации отдыха".
Поиски новых источников пресной воды на аннексированном полуострове ведутся после аннексии в 2014 году. По мнению экспертов добыча подземных вод и бурение скважин могут привести к резкому скачку уровня минерализации существующих источников.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, экология
- Политолог объяснил, почему Путин не отцепится от Украины
- Мнение: Путин - заложник, а РФ ждет распад
- Ни стыда ни совести: Путин ждет, что "Украина встанет на ноги и будет строить свое будущее с Россией"
- Путин судорожно пытается спасти лицо
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник
- "Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- На Донетчине попались боевики13:37
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- На Донетчине попались боевики13:37
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники