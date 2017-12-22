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Какой будет Новогодняя ночь: прогноз погоды

22.12.2017 14:38
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Какой будет Новогодняя ночь: прогноз погоды

31 декабря и 1 января погода в Украине будет довольно теплой, и, вероятнее всего, на Новый год в большинстве областей пройдет мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины.

По ее словам, в последний день уходящего года, а также в первые январские дни на всей территории страны ожидается небольшое потепление, скорее всего, будет около двух градусов мороза. Мартазинова не исключает осадки в виде мокрого снега.

В Западных областях на Новый год ожидается снег и умеренные морозы, на востоке будет минусовая погода в пределах до -5 градусов.

На юге ожидается нулевая температура с мокрыми осадками, в центральных и северных областях- до -5, возможен снег.

А вот Леонид Горбань, народный синоптик, рассказал, что в последние дни декабря будет морозно, около -7 градусов, кроме того, последние дни этого месяца ожидаются очень снежными.

 

Источник: https://novyny24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, новый год
 
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