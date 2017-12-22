- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
Какой будет Новогодняя ночь: прогноз погоды
31 декабря и 1 января погода в Украине будет довольно теплой, и, вероятнее всего, на Новый год в большинстве областей пройдет мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины.
По ее словам, в последний день уходящего года, а также в первые январские дни на всей территории страны ожидается небольшое потепление, скорее всего, будет около двух градусов мороза. Мартазинова не исключает осадки в виде мокрого снега.
В Западных областях на Новый год ожидается снег и умеренные морозы, на востоке будет минусовая погода в пределах до -5 градусов.
На юге ожидается нулевая температура с мокрыми осадками, в центральных и северных областях- до -5, возможен снег.
А вот Леонид Горбань, народный синоптик, рассказал, что в последние дни декабря будет морозно, около -7 градусов, кроме того, последние дни этого месяца ожидаются очень снежными.
Источник: https://novyny24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, новый год
- Принуждение к любви
- Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем
- Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег
- В Донбассе избирательные участки готовы. Власти ждут всплеска патриотизма
- Тягнибок: "Причастность "Свободы" к взрывам - это полный бред"
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»