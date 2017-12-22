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Массовая мобилизация в «ЛНР»! Хотят мобилизовать мирное население оккупированных территорий

22.12.2017 11:28
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Массовая мобилизация в «ЛНР»! Хотят мобилизовать мирное население оккупированных территорий

Исполняющий обязанности «главы» «Народной милиции» самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Луганской народной республики» Михаил Филипоненко заявил, что в «ЛНР» готовы приступить к мобилизации мирного населения в случае, если Киев начнет активные наступательные действия, о чем пишет replyua.net со ссылкой источник.

Но, по словам боевика, «в настоящее время пока что нет никакой необходимости это осуществлять». При этом он добавил, что в псевдореспублике на протяжении всего времени «проводится работа военкоматов с органами власти, а также подготовка мобилизационного резерва». Кроме того Филимоненко рассказал, что «армия» самопровозглашенной «Луганской народной республики» полностью обеспечена вооружением и военной техникой, которая им досталась в качестве «трофеев от бойцов Вооруженных сил Украины».

Напомним, ранее «народная милиция» боевиков заявляла, что на линии соприкосновения на Донбассе обострилась ситуация. На протяжении суток украинские силовики якобы четыре раза обстреляли «ЛНР» из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. 



Теги: Донбасс, мобилизация, ЛНР
 
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