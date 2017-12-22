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На Луганщине 270 семей переселенцев получат жилье в следующем году

22.12.2017 20:48
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На Луганщине 270 семей переселенцев получат жилье в следующем году

В Луганской области 270 семей переселенцев должны получить жилье в следующем году. Об этом сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз (на фото), передает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, остается актуальным вопрос обеспечения жильем переселенцев, прежде всего, из социально уязвимых семей.

«Сейчас в городе Рубежное продолжается строительство двух многоэтажек. Мы планировали сдать эти объекты в эксплуатацию в конце этого года, но, например, на одном из них следовало достроить три этажа. Поэтому завершение работ состоится позже – мы ожидаем вручить семьям переселенцев ключи от около 200 квартир. А к концу 2018 года этот показатель достигнет 270-ти, когда будет достроен дом в Северодонецке», – рассказал глава области.

Юрий Гарбуз также отметил, что уже выделена земля в Северодонецке, где в ближайшее время начнется строительство жилья для переселенцев. Он пообещал, что процесс получения жилья будет проходить прозрачно и очередей не будет.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Луганская область, жилье, переселенцы
 
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