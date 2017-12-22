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Новый главарь «ЛНР» продолжает «чистики» в «руководстве республики»

22.12.2017 11:36
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Новый главарь «ЛНР» продолжает «чистики» в «руководстве республики»

В ОРЛО отправили в отставку «заместителя генпрокурора ЛНР «, на его место назначен уроженец оккупированного Краснодона.

Отмечается, что на пленарном заседании «депутаты Народного Совета ЛНР «единогласно приняли решение отправить в отставку экс-заместителя «генерального прокурора ЛНР», ранее замеченного «в уголовных схемах, терроре и убийствах на территории ЛНР, Таранского А. А».

Сообщается, что теперь заместителем «генпрокурора ЛНР» станет «прокурор» оккупированного Алчевска Андрей Шаталов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, ОРЛО
 
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