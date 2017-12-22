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Популярный украинский военный эксперт признался во лжи, а также в том, что он не является патриотом Украины

22.12.2017 15:40
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Популярный украинский военный эксперт признался во лжи, а также в том, что он не является патриотом Украины

Как передает replyua.net, многие информационные ресурсы, освещая тему украино-российской войны, политических процессов в Украине, довольно часто пользовались комментариями украинского военного эксперта, политолога Алексея Арестовича. А на днях Арестович разразился новым философским постом в соцсети Facebook, где признался, что последние три года он откровенно врал украинцам, выдавая свою точку зрения относительно тех или иных событий.

«Я много врал вам, начиная с весны 2014-го года занимался искажение информации. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины», - написал он.

Также эксперт подчеркнул, что он не приемлет чувство патриотизма к Украине, как и к любой другой стране. Арестович подчеркнул, что ему «плевать» на все вопросы, которые касаются национальной памяти, становления наций. Также, по мнению Аренстовича, Украина перебарщивает с поддержкой своего украинского языка, а введение в Украине языковых квот – это негативный сигнал. 



Теги: Донбасс, война, ложь, эксперт
 
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