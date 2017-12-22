- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
Рабинович: если у вас нет денег на выплату кредита - банк загонит вас в долги еще глубже
Украинская власть делает все, чтобы бедные украинцы стали абсолютно нищими, что подтверждет разрешение Верховного суда банкам начислять проценты на проценты по кредитам.
Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.
"Я уже говорил, что главный лозунг чиновников сегодня -" слабый должен умереть ", и власть не перестает воплощать его в жизнь. На днях Верховный суд разрешил украинским банкам начислять проценты на проценты по кредитам (дело № 6-2751цс16, выиграл государственный ПриватБанк). То есть, если человек не в состоянии выплатить кредит, то банк, после решения суда о взыскании с него долга, сможет начислять пеню на непогашенную сумму. И если раньше заемщики знали, что по постановлению суда должны банку определенную сумму, и могли по возможности ее выплачивать, то теперь, дольше они выплачивают - тем больше остаются должны! Фактически это означает, что если у вас нет денег на выплату долга - вас загонят в долги еще глубже ", - написал парламентарий.
Вадим Рабинович также напомнил, что решение Верховного суда в Украине обжаловать невозможно - для этого надо обращаться в ЕСПЧ, а значит - снова платить.
"Я напомню, что решение Верховного суда в нашей стране обжалованию не подлежит. Для того чтобы их обжаловать, можно подавать апелляцию только в Европейский суд по правам человека. А это, кстати, удовольствие достаточно дорогое, особенно для того, кому нечем заплатить за кредит. Но власти, похоже, это и нужно: загнать нас настолько, чтобы мы не могли уже ни голову поднять, ни вопрос им задать. По последним оценкам ООН, в Украине 60% населения являются бедными. Ведь в нашей стране прожиточный минимум устанавливают те, кто живет по прожиточному максимуму", - констатировал политик.
По его словам, решение Верховного суда о начислении процентов на проценты по кредитам сделает бедных украинский окончательно нищими.
"Так вот, спешу поздравить: после постановления Верховного суда бедных в Украине не останется - все они станут нищими! Потому что проводимая властями политика заставляет украинском или воровать, или умереть от голода. При этом мы наблюдаем беспрецедентный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, стоимости социально значимых продуктов питания. Все это и есть воплощение принципа "слабый должен умереть" в жизни!» - подытожил Вадим Рабинович.
Теги: политика, Донбасс, кредит, Вадим Рабинович
- ЕС "возвращает Украине долг", причём немедленно! (ВИДЕО)
- Тиллерсон рассказал, когда улучшатся отношения между США и РФ
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ
- Константин Хабенский опроверг заявление: "Я занимаюсь совершенно другими делами"
- Ходорковский: Путин отравился собственной пропагандой
- Мнение эксперта: Кремль стер«красную черту» в международных отношениях, а это ведет к краху
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»