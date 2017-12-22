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Рада изменила некоторые правила для автомобилистов: чего ждать водителям?
Депутаты Верховной Рады Украина 21 декабря проголосовали за принятие документа №5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украинского государства по реформированию сферы парковки транспортных средств», о чем пишет replyua.net. Как известно, за этот закон свои голоса отдали 237 народных избранников.
Стоит отметить, что политики поддержали предложение выписывать водителям транспортных средств штрафы за неоплату услуг платной парковки, а также дали разрешение Национальной полиции Украины осуществлять процесс эвакуации припаркованных автомобилей, которые препятствуют движению остального автотранспорта. В частности, эвакуация может проводиться в том случае, если автомобиль припаркован на проезжей части в два ряда, на трамвайных путях, в тоннеле на пешеходном переходе, на железнодорожном переезде, вблизи с остановками маршрутных транспортных средств, а также на эстакаде или мосту.
Забрать свои эвакуированные авто их владельцы смогут только тогда, когда уплатят штрафы и стоимость услуги по хранению и транспортировке. В свою очередь инспекторы НПУ, для временного задержания транспортного средства, должны будут в режиме видеозаписи или фотосъемки фиксировать в протокол те или иные нарушения.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, водитель, Верховная Рада, автомобиль
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