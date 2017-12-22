Ризик скасування безвізу: політолог Даниленко пояснив, що загрожує Україні

22.12.2017 12:48

Коли питання корупції не вирішуються зверху, вона поступово відновлюється на низовому рівні. І ось це сигнал, який нам надають наші західні партнери. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів керівник Громадської організації «Українська рада з міжнародних відносин» Сергій Даниленко.

Коментуючи заяву посла Франції в Україні Ізабель Дюмон про те, що справа про хабарництво в Державній міграційній службі, яку почало розслідувати Антикорупційне бюро, може поставити під загрозу дію безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом, наш співрозмовник зазначає наступне: «Я би не перебільшував ризик скасування безвізу. Скоріше це така риторика, яка спрямована на стимулювання політичного класу до діяльності, особливо представників вищої влади України. Я не думаю, що європейці захочуть вдарити саме по пересічних громадянах, які власне і користуються найбільше ось цим безвізом. Адже політики і так мають по кілька паспортів інших країн, плюс ще дипломатичний, так що для них безвіз вже є давно».

За словами Даниленка, для вищого керівництва країни важливо бути «рукоподаваємими» у ЄС.

«Я думаю, що це свідчить про те, що ЄС, західний світ давно вже «перетравлює» Україну, тобто ми вже перебуваємо в полі їхніх інтересів. І їхня хватка залишається міцною. А от те, що ми в публічному просторі — це все сигнали, які надсилають, бо ми бачимо, що пробуксовують питання, особливо боротьби з корупцією. Це винесено на першій план, тому що є стагнація у цьому процесі. Це засвідчила не тільки дискусія між НАБУ і ГПУ, а власне й те, що відбувається вже внизу, вже на середній і низовій ланці відновлюються корупційні процеси. А вони небезпечні тому, що вони безпосередньо стосуються громадян», - зазначає експерт.

«Я зіткнувся з ситуацією, що в селі Трипілля Київської області був фактично знищений місцевий ринок, де селяни продавали сало і картоплю. І вони намагалися відновити справедливість, а добитися цього від місцевої влади неможливо. Склалося так, що внаслідок цих дій місцевий підприємець фактично монополізував цей майданчик, де раніше був ринок, а місцева влада не створила альтернативного ринку, щоб селяни могли продавати свою продукцію. Ось це є небезпечна тенденція, яка обурює і налаштовує громадян на емоційні радикальні дії», - додає політолог.

На думку Даниленка, «дипломатичні місії поінформовані про цей процес, якій вже спускається до низів, і це може призвести до соціального невдоволення на місцях».

«Коли зверху не вирішуються питання корупції, вона поступово відновлюється на низовому рівні. І ось це сигнал, який нам надають наші західні партнери», - констатує експерт.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання Новости Украины – From-UA повідомляло про те, що справа про хабарництво в Державній міграційній службі, яку почало розслідувати Антикорупційне бюро, може поставити під загрозу дію безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.

Источник: https://from-ua.com