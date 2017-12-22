Главная / Новости / Украина / Россия будет пиарить нового главаря "ЛНР" на подконтрольной Украине Луганщине за деньги из осетинского банка
Последние новости раздела
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
- Порошенко и Меркель поговорили о Донбассе07:14
- США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса06:34
- Можно получить очередной Иловайск: главная системная проблема в украинской армии21:25
Россия будет пиарить нового главаря "ЛНР" на подконтрольной Украине Луганщине за деньги из осетинского банка
22.12.2017 15:25
Российские кураторы пытаются популяризировать деятельность нового руководства "ЛНР" в лице Леонида Пасечника среди населения подконтрольных Украине территорий
Луганской области путем активизации в реализации "гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса". Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.
В частности, "государственный банк ЛНР" получил средства от КБ "Международный расчетный банк" (Южная Осетия, председатель правления - Василий Шадян) для оплаты текущих расходов на реализацию указанной программы.
Так, на ее информационную поддержку выделено 618 тысяч рублей, различные выплаты гражданам в рамках "гуманитарной программы" - 4,9 миллионов рублей, реализацию "интеграционных мероприятий" в рамках программы - 395 тысяч рублей.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Россия, Донбасс, ЛНР
Читайте также:
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»