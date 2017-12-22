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Россия будет пиарить нового главаря "ЛНР" на подконтрольной Украине Луганщине за деньги из осетинского банка

22.12.2017 15:25
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Российские кураторы пытаются популяризировать деятельность нового руководства "ЛНР" в лице Леонида Пасечника среди населения подконтрольных Украине территорий
Луганской области путем активизации в реализации "гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса". Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.
В частности, "государственный банк ЛНР" получил средства от КБ "Международный расчетный банк" (Южная Осетия, председатель правления - Василий Шадян) для оплаты текущих расходов на реализацию указанной программы. 
Так, на ее информационную поддержку выделено 618 тысяч рублей, различные выплаты гражданам в рамках "гуманитарной программы" - 4,9 миллионов рублей, реализацию "интеграционных мероприятий" в рамках программы - 395 тысяч рублей.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Россия, Донбасс, ЛНР
 
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