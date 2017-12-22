Сменивший пол Борис Апрель принял участие в "Голосі країни-8" (ФОТО)

22.12.2017 08:00

Артист выступает под творческим псевдонимом Зианджа

В январе состоится премьера восьмого сезона вокального проекта Украины "Голос країни", звездными тренерами которого стали музыкант и актер Сергей Бабкин, победительница Евровидения-2016 Джамала, которая готовится в первый раз стать мамой, шоумен и продюсер Потап, певица Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

В этом году главную сцену страны не обошло рекордное количество звездных участников, решивших стать частью "Голосу країни" и, несмотря на свою популярность, испытать свои силы. Так, в "слепых прослушиваниях" приняли участие певица Злата Огневич, участница "Танців з зірками" и певица Камалия, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, популярная певица Ирина Федишин, актер Юрий Ткач, а также Борис Апрель, который три года назад сменил пол и теперь выступает под творческим псевдонимом Зианджа.

Зианджа. Фото: пресс-служба 1+1

В новом сезоне на сцену "Голосу країни" вокалисты будут подниматься на специальном лифте, который стал нововведением сезона. Кроме того, участников "Голосу країни-8" ожидают новые жесткие правила: вокалист, который не смог развернуть ни тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными тренерами оставить сцену.

Источник: https://www.segodnya.ua