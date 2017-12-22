Украина успешно испытала новый реактивный ракетный комплекс, - Порошенко

22.12.2017 18:50

Глава Украины Петр Порошенко в пятницу, 22 декабря озвучил информацию о том, что украинские военнослужащие успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» отечественного производства. Как информирует replyua.net, гарант Конституции подчеркнул, что все выпущенные ракеты достигли и поразили назначенные цели.



Так, в своем аккаунте в «Твиттер» Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко написал: «Я всех украинцев хочу поздравить с успешным испытанием украинского ракетного комплекса Ольха. Буквально только что я получил доклад, что все четыре ракеты попали точно в цель!».



Напомним, ранее уже сообщалось, что Украина в следующем году запустит серийное производство ракет для систем залпового огня, в частности и для отечественной РСЗО «Ольха». Стоит отметить, что в столице Украинского государства на заводе «Артем» уже была запущена технологическая линия по производству корпусов ракет. Само оборудование линии завезено из Турции. Как известно, начиная с осени 2016 года, украинские военные уже не один раз испытывали ракетный комплекс «Ольха».



