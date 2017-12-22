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«Укроп» под угрозой закрытия

22.12.2017 11:50
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«Укроп» под угрозой закрытия

Как передает replyua.net, Высокий суд Лондона принял решение об аресте активов бизнесмена Игоря Коломойского по всему миру. В Украине, между тем, говорят, что это может повлиять на поддерживаемых им политиков и поставить под удар других украинских олигархов.

Как отметил в эфире одной из радиостанций украинский политолог Сергей Таран, до окончательного решения суда трудно оценивать реальные последствия нынешней ситуации для Игоря Коломойского как политической фигуры и других политиков, так или иначе с ним связанных.

Политолог отметил, что политический проект «Укроп», который поддерживает Коломойский, оказывается под колоссальным давлением, потому что, если мы имеем британский суд, а не украинский суд, который говорит о возможном участии Коломойского в незаконных схемах, уже трудно будет доказывать, что проблемы с законом в Коломойского – это интриги нынешней власти и Банковой, в частности. Но, если суд встанет на сторону Коломойского, то в этой ситуации, конечно, все вернется не только на прежние позиции, а наоборот, еще даст дополнительную уверенность Коломойскому говорить, что все негативное вокруг него – это происки украинской власти.



Теги: политика, Донбасс, закрытие, Коломойский
 
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