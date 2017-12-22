- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
Боевые пенсии вырастут еще сильнее, заверил премьер-министр
Кабинет министров Украины после вступления в силу закона о пенсионной реформе приступил к формированию новой системы пенсий для военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается пенсий для военнослужащих, мы сразу после проведения реформы общей системы пенсионного обеспечения перешли к формированию новой системы пенсий для военнослужащих … Мы сделали рамку этого закона, этой системы, которая предусматривает повышение пенсий, осовременивание пенсий для более 550 тысяч военных пенсионеров", – заявил Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что для принятия такого решения потребуется рассмотрение инициативы в СНБО, которому уже направлен проект из Кабмина.
Гройсман отметил, что правительство видит возможность поднять в 2018 году пенсии военным не меньше, чем на 1,5 тысячи гривен.
"Понятно, что у кого есть боевая выслуга – это боевые пенсии – они будут намного больше повышены, чем на 1,5 тысячи. То есть должен быть обеспечен справедливый дифференцированный подход", – добавил Гройсман.
Напомним, ранее в Кабмине прогнозировали, что повышение пенсий военным в Украине может начаться уже с 1 января 2018 года. Гройсман подчеркивал, что в дальнейшем индексация таких пенсий будет происходить автоматически.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, военные, Гройсман, пенсии
- На Донетчине полиция и военные отбили попытку "захвата" админздания
- Внутренние войска отметили международный День медицинской сестры
- В центре Мариуполя горят баррикады и слышится стрельба: идёт спецоперация (ФОТО + ВИДЕО)
- На Луганщине бойцами ВСУ обнаружен тайник с переносными ЗРК
- Военные отбили атаки "республиканцев" под Славянском и Изюмом
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»