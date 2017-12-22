Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин

22.12.2017 14:55

Женщинам Украины сделали невероятный подарок накануне Нового года

Как стало известно, был отменен приказ Минздрава №256 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин».

«Победа «под елочку»! Позорный приказ Минздрава №256 отменен! Многомесячная борьба, которая началась в апреле с флешмоба «Жінка може все», увенчалась успехом!» – пишет нардеп от фракции «Самопомич» Ирина Суслова.

Напомним, приказ Минздрава №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин.

В перечень входили литейные работы, работы со свинцом, общие профессии черной и цветной металлургии, общие профессии электротехнического производства, электронной техники, а также химического производства, резиновых смесей и их переработки, лесозаготовочные работы, производство цемента, общие профессии производства текстиля, пищевой продукции, хлебопекарного производства.

«Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе», – напоминает Суслова.

Примечательно, что несмотря на революционные изменения, все еще сохраняется ограничение на труд для женщин при подземных работах. Они будут вскоре отменены, после того, как Украина завершит процедуру денонсирования Конвенции о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45.

Источник: Politeka