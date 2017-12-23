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Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России
МИД РФ отреагировал на сообщение, что в США приняли решение о поставке Украине летального оружия.
"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.
Напомним, что сегодня, 23 декабря, президент Петр Порошенко заявил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. По его словам, данное решение было подтверждено во время вчерашнего разговора украинского президента с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
Посол Украины в США Валерий Чалый очень живо отреагировал на эту новость: "Наконец-то! Наши стратегические партнеры — США окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных. Это — справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила — его сдерживает и принуждает к миру". По мнению посла, это решение "будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе".
Теги: Украина, Россия, США, оружие, МИД
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