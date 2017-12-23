- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому11:50
- БФ "Право на захист" проаналізував законопроект щодо окупованого Донбасу08:06
Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"
В аэропорту Женевы (Швейцария) сегодня задержали бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.
Как сообщает пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, экс-премьер прилетел в Швейцарию рейсом 0485 Киев-Женева и был задержан для проверки документов правоохранителями.
"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - сообщила Ольга Лаппо.
Яценюк занимал посты министра экономики в правительстве Еханурова (2005—2006) и министра иностранных дел во втором правительстве Януковича (2007). В 2007—2008 годах был председателем Верховной Рады Украины, в 2014—2016 годах — премьер-министром Украины.
В 2009—2012 годах возглавлял политическую партию "Фронт перемен". С июня по декабрь 2012 года возглавлял совет "Объединённой оппозиции", с 11 декабря 2012 года по 4 марта 2014 года — руководитель фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Верховной раде, с 14 июня 2013 года по 27 апреля 2014 года — председатель политического совета партии. С 10 сентября 2014 года возглавляет партию "Народный фронт".
В сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что Яценюк в 1994—1995 годах воевал в Чечне против российских войск. По данным следствия, "Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военных российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года".
Яценюк на это заявил: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде и подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
21 февраля 2017 года Россия заявила об объявлении Яценюка в международный розыск. Однако Интерпол отказался принимать эту заявку.
27 марта 2017 года поступила информация о том, что Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Арсения Яценюка, ему были предъявлены обвинения в участии в вооруженной банде. Отмечается, что решение принято после ходатайства следователя по особо важным делам главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Показания об участии Яценюка в чеченской войне якобы дали, находясь под стражей в России, украинские националисты Станислав Клых и Николай Карпюк, обвиненные в участии в чеченской войне на стороне самопровозглашенной ЧРИ. Правозащитники уверены, что Клых и Карпюк подвергались пыткам.
Сам Яценюк подчеркивал, что обвинение против него не имеет юридической силы, так как основано на показаниях, данных под пытками:
29 апреля 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отклонил иск РФ об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
На сказки российского Следкома о якобы "зверствах" Яценюка в Чечне соцсети откликнулись множеством фотожаб.
Теги: Украина, Россия, Яценюк, Женева, Чечня, обвинения
- В Сети умирают со смеху с Яценюка, "кошмарящего" русских в Чечне (ФОТО)
- Аваков троллит Следком РФ: "Параноики - это наш профиль"
- Полет фантазии: Следственный комитет России уверяет, что Яценюк воевал в Чечне под руководством Сашка Билого
- "Мы ласково Кроликом Сеней называли, враги называют Орлом!" Появилась песня про "чеченского Яценюка" (ВИДЕО)
- Рамзан Кадыров призвал Россию атаковать Грузию и Украину
- Украина ударила по Крыму
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»