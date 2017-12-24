Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коротко об итогах 2017 года для Украины

24.12.2017 15:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коротко об итогах 2017 года для Украины

Аналитик Олеся Яхно-Белковская назвала позитивные и негативные события уходящего года для Украины.

Вот, что пишет Олеся на своей странице в Фейсбуке:

Коротко об итогах 2017 года

Позитивы/достижения 2017 года

1. Безвизовый режим с ЕС.

2. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

3. Сохранение международной коалиции в поддержу Украины, продолжение экономических санкций против России со стороны ЕС и усиление санкций со стороны США.

4. Усиление военно-технического сотрудничества Украины с рядом стран-членов НАТО. Решение США о предоставлении Украине летального оборонного оружия, готовность Канады также предоставить оружие.

5. Запуск нескольких важнейших реформ, в частности, пенсионной, медицинской.

6. Продолжение судебной реформы. Избрание нового Верховного суда, с учетом пожеланий общества (пусть и не все замечания, но большая часть из них, все же, была учтена, да и сам факт участия общества в процессе избрания судей - уже значим). Дальше - реорганизация местных судов.

7. Продолжение децентрализации, в частности, выборы в ОТГ.

8. Масштабное строительство дорог и восстановление инфраструктуры, благодаря децентрализации. Впервые на местном уровне распределяется около половины бюджета страны.

9. Рост социальных стандартов (в частности, рост минимальной заработной платы, повышение пенсий).

10. Возврат ГПУ в бюджет Украины десятков миллиардов гривен, укравденных Януковичем и Ко.

11. Активизация НАБУ. Пусть пка и нет результатов в суде, но обвинения впервыебыли предъявлены, в том числе депутатам от коалиции и многим чиновникам.

12. Провал всех попыток дестабилизировать сиутацию внутри Украины.

Из негативов

1. Конфликт между правоохранительнымы органами (НАБУ-НАЗК, НАБУ-ГПУ).

2. Использование отдельными политиками темы безопасности во внутриполитической борьбе. Скажем, цели, которые декларировали политики, иницировававшие изначально блокаду ОРДЛО, - освобождение заложников и ослабление агрессора, не достигнуты. Вместо этого - возросли затраты Украины на покупку угля при одновременном падении налоговых сборов от украинских предприятий, которые после блокады были отжаты в пользу Курченко.

3. Спекуляция отдельными оппозиционными политиками на важнейших темах, в частности земельной реформе. Кроме того, их поправки чуть не заблокировали пенсионную реформу, реформу охраны здоровья и продолжение судебной реформы.



Теги: политика, Украина, аналитика, итоги, итоги года
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх