Коротко об итогах 2017 года для Украины

24.12.2017 15:26

Аналитик Олеся Яхно-Белковская назвала позитивные и негативные события уходящего года для Украины.



Вот, что пишет Олеся на своей странице в Фейсбуке:



Коротко об итогах 2017 года



Позитивы/достижения 2017 года



1. Безвизовый режим с ЕС.



2. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.



3. Сохранение международной коалиции в поддержу Украины, продолжение экономических санкций против России со стороны ЕС и усиление санкций со стороны США.



4. Усиление военно-технического сотрудничества Украины с рядом стран-членов НАТО. Решение США о предоставлении Украине летального оборонного оружия, готовность Канады также предоставить оружие.



5. Запуск нескольких важнейших реформ, в частности, пенсионной, медицинской.



6. Продолжение судебной реформы. Избрание нового Верховного суда, с учетом пожеланий общества (пусть и не все замечания, но большая часть из них, все же, была учтена, да и сам факт участия общества в процессе избрания судей - уже значим). Дальше - реорганизация местных судов.



7. Продолжение децентрализации, в частности, выборы в ОТГ.



8. Масштабное строительство дорог и восстановление инфраструктуры, благодаря децентрализации. Впервые на местном уровне распределяется около половины бюджета страны.



9. Рост социальных стандартов (в частности, рост минимальной заработной платы, повышение пенсий).



10. Возврат ГПУ в бюджет Украины десятков миллиардов гривен, укравденных Януковичем и Ко.



11. Активизация НАБУ. Пусть пка и нет результатов в суде, но обвинения впервыебыли предъявлены, в том числе депутатам от коалиции и многим чиновникам.



12. Провал всех попыток дестабилизировать сиутацию внутри Украины.



Из негативов



1. Конфликт между правоохранительнымы органами (НАБУ-НАЗК, НАБУ-ГПУ).



2. Использование отдельными политиками темы безопасности во внутриполитической борьбе. Скажем, цели, которые декларировали политики, иницировававшие изначально блокаду ОРДЛО, - освобождение заложников и ослабление агрессора, не достигнуты. Вместо этого - возросли затраты Украины на покупку угля при одновременном падении налоговых сборов от украинских предприятий, которые после блокады были отжаты в пользу Курченко.



3. Спекуляция отдельными оппозиционными политиками на важнейших темах, в частности земельной реформе. Кроме того, их поправки чуть не заблокировали пенсионную реформу, реформу охраны здоровья и продолжение судебной реформы.