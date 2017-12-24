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На Майдане представители "Азова" "наехали" на Бирюкова
Сегодня, 24 декабря, в центре Киева прошла акция "Кофе на Майдане", которую назвали своеобразным ответом сторонников действующей власти на последние действия соратников лидера "Руху нових сил", бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили (последние, в частности, требуют импичмент Порошенко).
Как сообщает "Громадське", во время акции произошел инцидент между бойцами батальона "Азов" и советником президента Украины, известным волонтером Юрием Бирюковым.
В частности военные требовали от Бирюкова опровержение поста о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова". Сам Бирюков пояснял, что общается с бойцами бригады и "у него нет оснований им не верить".
Во время спора один из участников акции толкнул и попытался оттащить бойца "Азова", в результате произошла небольшая потасовка.
Теги: Украина, Киев, Майдан, Бирюков, "Азов"
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