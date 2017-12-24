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Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью La Stampa, прокомментировал новость о поставках американского оружия в Украину.
"Год, который заканчивается, был самым жестким с самого начала конфликта в Украине. Оружие в Киев поставляется для того, чтобы помочь защищаться, а также отправить сигнал атакующим. В этом контексте абсолютно необходимо, чтобы санкции, введенные в отношении России, оставались в силе. Москва реагирует, пытаясь сломить единство западных стран", - сказал, в частности, Волкер.
Напомним, что 23 декабря президент Петр Порошенко заявил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. По его словам, данное решение было подтверждено во время его недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
МИД РФ довольно жестко отреагировал на сообщение, что в США приняли решение о поставке Украине летального оружия.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие
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