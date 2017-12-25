- Шансы на прорыв Путина в Украину резко упали: стала известна причина21:32
- «Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса20:38
- Синоптики рассказали, какой будет погода в предновогоднюю неделю20:20
- На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста20:00
- В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет19:40
- Все будем отвечать: Винник озвучил свое мнение об украинских артистах, выступающих в России19:20
- Власти Франции через суд намерены закрыть «представительство ДНР»18:48
- НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском18:33
- Возможно самая дорогая в мире: украинцы «вырастили» уникальную елку17:58
- "Новороссия" умерла, не родившись, и у Путина есть новый план, - журналист17:40
На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста
Причиной акции стал условный срок для предводителя титушек Крысина
На Майдане Независимости в центре Киева, под Стелой Независимости прошла акция, участники которой требовали ужесточить наказание для предводителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
По словам очевидцев, на акцию протеста собралось несколько сот человек, в том числе несколько народных депутатов, участники АТО, а также известные активисты, блогеры и журналисты.
Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении.
Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.
После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.
Суд проходил в закрытом режиме.
На оглашение приговора Крысин прибыл не арестованным, поскольку в качестве меры пресечения было только личное обязательство. Еще в апреле по решению суда с него сняли электронный браслет.
Как сообщалось, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, стали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину.
Веремия доставили в реанимацию, но в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, протест, требование, Майдан
- Кияни вийшли на протест: озвучені вимоги
- Известный хоккейный клуб в знак протеста решил сменить название (ВИДЕО)
- Киев заполнили рев горняков и грохот касок (ВИДЕО)
- Киевская революция-2013: оппозиция свой шанс упустила
- В Украине стартует Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
- Круглый стол по спасению Украины начался без оппозиции
- «Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса20:38
- В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет19:40
- Власти Франции через суд намерены закрыть «представительство ДНР»18:48
- НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском18:33
- Неосторожное курение убило мужчину и женщину в Лисичанске17:20
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Шансы на прорыв Путина в Украину резко упали: стала известна причина21:32
- Всю Россию охватит протест: Навальный готовит масштабный бунт21:11
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- «Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса20:38
- Синоптики рассказали, какой будет погода в предновогоднюю неделю20:20
- На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста20:00
- В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет19:40
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Освобожденные Травневое и Гладосово: остаются вопросы
- Появились важные данные о реинтеграции Донбасса