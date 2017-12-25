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"Новороссия" умерла, не родившись, и у Путина есть новый план, - журналист
25.12.2017 17:40
"Новороссия" умерла, не родившись, и у президента России Владимира Путина есть новый план относительно Донбасса.
Об этом написал журналист Павел Казарин в своей публикации для журнала "Новое время".
"В марте 2014-го Крым воспринимался россиянами как первая ласточка. Аппетиты имперского реванша не замечали границ. Аляска, Казахстан, Прибалтика и Беларусь стояли через запятую в райдере российского рейдера. Но уже через год все изменилось. Оказалось, что Крым должен стать не только первым, но и последним территориальным приобретением. "Новороссия" умерла, не родившись ", - подчеркнул он.
Журналист отметил, каким видит следующий шаг Путина по войне на оккупированных территориях.
"А перемолотый войной Донбасс Москва пытается перевязать георгиевской лентой и вручить на содержание Киеву", - подчеркнул он.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Новороссия
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