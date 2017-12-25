"Новороссия" умерла, не родившись, и у Путина есть новый план, - журналист

25.12.2017 17:40

"Новороссия" умерла, не родившись, и у президента России Владимира Путина есть новый план относительно Донбасса.

Об этом написал журналист Павел Казарин в своей публикации для журнала "Новое время"

"В марте 2014-го Крым воспринимался россиянами как первая ласточка. Аппетиты имперского реванша не замечали границ. Аляска, Казахстан, Прибалтика и Беларусь стояли через запятую в райдере российского рейдера. Но уже через год все изменилось. Оказалось, что Крым должен стать не только первым, но и последним территориальным приобретением. "Новороссия" умерла, не родившись ", - подчеркнул он.

Журналист отметил, каким видит следующий шаг Путина по войне на оккупированных территориях.