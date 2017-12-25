Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском

25.12.2017 18:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, в темное время суток не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На Луганском направлении враг около двух часов вел беспощадный огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Крымского и выпустил в общей сложности до 40 мин.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, война, мина, перемирие, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх