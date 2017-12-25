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Синоптики рассказали, какой будет погода в предновогоднюю неделю
Близкой к нулю ожидается температура и в новогоднюю ночь.
Синоптики ожидают преимущественно плюсовую температуру воздуха в Украине в течение предновогодней недели.
«И завтра, и до воскресенья, до 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов. А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса. Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом», – отмечает синоптик Наталья Диденко.
«В ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных – вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», – предполагает Наталья Диденко, указывая, впрочем, что «прогноз предварительный, при необходимости будет уточняться».
Схожие синоптические ориентиры дают и западные погодные сайты. В частности, норвежский yr.no прогнозирует, что в течение недели дневная температура в Киеве составит от трех до шести градусов, большинство дней будут пасмурными, но осадки – незначительными. В Харькове ждут от трех до восьми градусов, также преимущественно облачно, но без осадков. Во Львове – от одного до восьми градусов, солнечных и пасмурных дней будет примерно поровну, осадков не ждут
Источник: https://pogoda.unian.net
Теги: Донбасс, погода, новый год
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