Синоптики рассказали, какой будет погода в предновогоднюю неделю

25.12.2017 20:20

Близкой к нулю ожидается температура и в новогоднюю ночь.

Синоптики ожидают преимущественно плюсовую температуру воздуха в Украине в течение предновогодней недели.

«И завтра, и до воскресенья, до 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов. А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса. Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом», – отмечает синоптик Наталья Диденко.

«В ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных – вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», – предполагает Наталья Диденко, указывая, впрочем, что «прогноз предварительный, при необходимости будет уточняться».

Схожие синоптические ориентиры дают и западные погодные сайты. В частности, норвежский yr.no прогнозирует, что в течение недели дневная температура в Киеве составит от трех до шести градусов, большинство дней будут пасмурными, но осадки – незначительными. В Харькове ждут от трех до восьми градусов, также преимущественно облачно, но без осадков. Во Львове – от одного до восьми градусов, солнечных и пасмурных дней будет примерно поровну, осадков не ждут

Источник: https://pogoda.unian.net