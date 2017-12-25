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Сотни людей на Майдане: к чему готовится толпа
В Киеве на Майдане под Стелой Независимости начинается акция протеста против приговора для руководителя «титушек» Юрия Крысина, который причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия
Как сообщают очевидцы, пока что в центре столицы собрались несколько сотен человек.
В толпе замечены народный депутат от БПП Мустафа Найем, его брат — Маси Найем, народные депутаты Юрий Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта (2014 г.) Дмитрий Булатов, нардеп от Батькивщины Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.
Как сообщалось ранее, организовал акцию Маси Найем – он опубликовал в социальной сети пост с призывом собраться 25 декабря и потребовать справедливый приговор для Крысина.
Напомним, накануне Шевченковский суд приговорил Юрия Крысина к 2 годам условно. В случае нарушения порядка условий отбывания срока ему грозит 4 года тюрьмы.
Позже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал столь мягкий приговор: «Я серьезно обеспокоен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, протест, Майдан
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