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В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции

25.12.2017 14:35
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В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции

Стало известно, что сегодня утром, 25 декабря в городе Харьков во дворе по улице Культуры подорвали транспортное средство бывшего начальника Национальной полиции области, руководителя отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина, о чем сообщает NewsRoom, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как информирует replyua.net, издание сообщает, что взрывной заряд был заложен под внедорожником Dodge, который является собственностью одиозного полицейского. Сообщается также, что от взрыва никто из людей не пострадал, но осколки повредили ворота в гараж, а также семь автомобилей, которые стояли рядом. Согласно предварительным данным, преступники установили под автомобилем правоохранителя четыре гранаты Ф-1, но одна из них по пока неизвестным причинам, которая была под передним колесом, детонировала раньше времени. Три остальных гранаты взрывотехники обезвредили уже на месте инцидента.

Источник также добавил: «Судя по такому количеству взрывчатки, вряд ли полицейского хотели просто спугнуть». 



Теги: Донбасс, Харьков, полиция, взрыв
 
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