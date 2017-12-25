Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Возможно самая дорогая в мире: украинцы «вырастили» уникальную елку

25.12.2017 17:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возможно самая дорогая в мире: украинцы «вырастили» уникальную елку

Накануне новогодних праздников в Запорожье создали самую большую елку, которая даже попала в Книгу рекордов Украины

 

Оригинальный ролик «сборки» новогодней елки из автомобилей появилось на видеохостинге YouTube.

Следует отметить, что главными составляющими новогодней красавицы стали обычные авто.

Как рассказали организаторы, всего в создании «новогоднего чуда» приняли участи около 270 разных авто.

«Именно такое количество участников позволило внести создание запорожской авто-елки в Книгу рекордов Украины как самое массовое мероприятие», — констатируют организаторы.

Напомним, как ранее писала Politeka, новогодний городок и главную елку страны, расположенные на Софийской площади в Киеве, показали с высоты птичьего полета.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Запорожье, новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх