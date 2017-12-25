Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Все будем отвечать: Винник озвучил свое мнение об украинских артистах, выступающих в России

25.12.2017 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Все будем отвечать: Винник озвучил свое мнение об украинских артистах, выступающих в России

В Украине отсутствуют какие-либо запреты по поводу выступления граждан в стране, ведущей агрессивную политику, в связи с чем каждый артист может нести ответственность лишь за самого себя.

Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Апострофа» озвучил известный украинский певец Олег Винник. «Я могу отвечать лишь за себя. У нас нет законов о запрете выступлений. Нам приходится жить в непростой период, и именно сегодня каждый показывает свое лицо. Придет время, все будем отвечать», – заявил Винник.

Популярный артист также добавил, что у него есть много предложений касаемо концертов в Российской Федерации. В то же время, Винник подчеркнул, что на данный момент он от них отказывается.

Ранее в сети Интернет достаточно бурно прокомментировали анонс нового шоу скандальной украинской певицы Ани Лорак, с которым она буде выступать в России. Свое мнение пользователи высказали на странице певицы в Instagram. «Мы работаем для вас с любовью... Совсем скоро Шоу DIVA. 16.02 – Минск, 25.02 – СанктПетербург, 3.03 – Москва», – написала Ани Лорак. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, певец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх