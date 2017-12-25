Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе

25.12.2017 13:30

Российский актер Даниил Белых, известный благодаря своей роли в запрещенном в Украине телесериале «Сваты», признался, что недавно купил квартиру в Одессе

Об этом сообщает Clutch.

«Я езжу туда-сюда, там работаю, здесь работаю. Но живу, у меня квартира на Черноморце, в Одессе, в Совиньоне», — отметил он.

Помимо этого, Белых прокомментировал запрет «Сватов» в Украине.

«Я как-то пытаюсь понять трагедию между Луценко и НАБУ, и понимаю, что это такая постановка, что-то мы уже видели подобное. Поэтому таких постановок было и будет. Вопрос в том, что: «Увидят?». Увидят. «Получат удовольствие?». Получат удовольствие», — подчеркнул актер.

По словам запрещенного в Украине актера, именно Одесса вдохновляет его на творчество.

Напомним, сериал «Сваты», который запретили показывать в Украине, неожиданно вернется на телеэкраны. Как стало известно, в новогоднюю ночь украинцы увидят «Сватов» с участием Федора Добронравова на одном из украинских телеканалов. Сообщается, что небольшой фрагмент популярного сериала «95 квартал» включил в свой праздничный концерт.

Источник: https://politeka.net