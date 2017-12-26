Что готовить на новогодний стол, и во что нарядится – чтобы следующий год прошел удачно

26.12.2017 10:03

До Нового года осталось меньше недели. Новый год-2018 – по восточному календарю, Год Желтой Собаки. То есть цвет новогодних праздников – желтый во всех его вариациях. При этом не стоит забывать и о стандартной новогодней цветовой гамме: красном, белом, зеленом, золотом и серебристом.

Все цвета, используемые при оформлении, обязательно должны гармонировать друг с другом. Очень стильно и загадочно выглядит дом, оформленный в двух оттенках.

Что касается праздничного стола, то как "Вести" уже отмечали, Собака любит покушать, и чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем более благосклонной к вам окажется хозяйка года. При этом Собака – хищное животное, поэтому главным блюдом на столе должно быть мясо.

В сегодняшнем материале мы разберемся, что готовить на новогодний стол, и во что нарядится – чтобы следующий год прошел удачно.

Новогодний стол-2018: что должно быть

Чтобы год задался, не забудьте поставить на праздничный стол:

мясо;

овощи (особенно желтых цветов, к примеру, перец и морковь);

фрукты (среди них опять же много желтых представителей – бананы, лимоны, традиционные мандарины и т.д.);

легкие десерты;

напитки (как безалкогольные, так и спиртные).

Каких блюд стоит избегать:

рыбные блюда (в том числе модные суши и роллы);

копчености;

блюда из конины (хозяйка года не любит это животное);

хот-доги и другой фастфуд (они вызовет у Желтой Собаки агрессию);

жирное мясо;

острые блюда;

соления;

излишне сладкие десерты.

Как уже упоминалось, основное блюдо непременно должно быть мясным: шашлык, отбивные, стейки, рулька и т.п. Хорошо также подать на стол мясные закуски: нарезку из ветчины и колбасы, паштет или холодец.

Изобилие мясных блюд отлично дополнят гарниры и салаты из овощей.

На десерт лучше подать легкие и полезные фруктовые салаты, пудинг или желе, творожные блюда, мороженое или фруктовые торты.