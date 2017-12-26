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Что готовить на новогодний стол, и во что нарядится – чтобы следующий год прошел удачно
До Нового года осталось меньше недели. Новый год-2018 – по восточному календарю, Год Желтой Собаки. То есть цвет новогодних праздников – желтый во всех его вариациях. При этом не стоит забывать и о стандартной новогодней цветовой гамме: красном, белом, зеленом, золотом и серебристом.
Все цвета, используемые при оформлении, обязательно должны гармонировать друг с другом. Очень стильно и загадочно выглядит дом, оформленный в двух оттенках.
Что касается праздничного стола, то как "Вести" уже отмечали, Собака любит покушать, и чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем более благосклонной к вам окажется хозяйка года. При этом Собака – хищное животное, поэтому главным блюдом на столе должно быть мясо.
В сегодняшнем материале мы разберемся, что готовить на новогодний стол, и во что нарядится – чтобы следующий год прошел удачно.
Новогодний стол-2018: что должно быть
Чтобы год задался, не забудьте поставить на праздничный стол:
мясо;
овощи (особенно желтых цветов, к примеру, перец и морковь);
фрукты (среди них опять же много желтых представителей – бананы, лимоны, традиционные мандарины и т.д.);
легкие десерты;
напитки (как безалкогольные, так и спиртные).
Каких блюд стоит избегать:
рыбные блюда (в том числе модные суши и роллы);
копчености;
блюда из конины (хозяйка года не любит это животное);
хот-доги и другой фастфуд (они вызовет у Желтой Собаки агрессию);
жирное мясо;
острые блюда;
соления;
излишне сладкие десерты.
Как уже упоминалось, основное блюдо непременно должно быть мясным: шашлык, отбивные, стейки, рулька и т.п. Хорошо также подать на стол мясные закуски: нарезку из ветчины и колбасы, паштет или холодец.
Изобилие мясных блюд отлично дополнят гарниры и салаты из овощей.
На десерт лучше подать легкие и полезные фруктовые салаты, пудинг или желе, творожные блюда, мороженое или фруктовые торты.
Теги: Украина, Донбасс, мясо, блюдо, десерт, праздничный стол, Новый год
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